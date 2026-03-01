Число погибших в иранской школе достигло 148 человек

Опубликовано: 01.03.2026 08:57 , Обновлено: 04.03.2026

Число погибших в результате атаки на иранскую школу для девочек возросло до 148. Ещё 95 получили ранения после взрыва в начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана.

Атака произошла в субботу, и число погибших продолжает расти. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опубликовал фотографию разрушенного здания.

«Эти преступления против иранского народа не останутся безнаказанными», — написал Арагчи в своем посте на X.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи также осудил «вопиющее преступление» и призвал Совет Безопасности ООН к действиям.

МИД Беларуси уже выступил с заявлением. “В связи с началом совместных военных действий США и Израиля против Ирана решительно осуждаем любые вооруженные действия, ведущие к гибели гражданского населения, в том числе в результате неизбирательного применения силы”, - говорится в заявлении МИДа.

В США заявили, что расследуют гибель школьников в результате ракетных атак США и Израиля.