"Со временем вырастет "Китайская" стена" - в TikTok показали ручей, который "построил себя сам"

🎥 Видео

Опубликовано: 18.09.2024 13:49 , Обновлено: 18.09.2024

В TikTok завирусилось видео с живописным ручьём в Германии, который сам возвёл для себя русло. Пользователи соцсети восхитились увиденным.

“Впервые в жизни с таким столкнулся. Этот ручей строит себя сам. Он несёт известняковые воды, которые откладываются во мхе, и постепенно формируется русло ручья”, - рассказал автор видеоролика.

Необычное природное явление он заснял в Эбенсфельде в Германии. Ручей носит название Steinerne Rinne (каменный канал) и находится на северном склоне горы Эрасбахер. Немцы также его называют “французским фонтаном”.

Длина покрытого мхом туфо-известнякового канала составляет около 80 метров и высотой до 80 сантиметров. Русло ручья продолжает прирастать ежегодно на несколько миллиметров с движением полной извести воды. Образовавшийся ручей - достаточно молодое геологическое образование. Он возник только в середине прошлого века.

По словам автора видеоролика источник берёт путь из трубы, которые часто используют, чтобы избежать размывания.

Пользователи соцсети восхитились красотой и живописностью природного явления.

“Через 200 лет это будет артефакт како-то”, - высказался один из комментаторов.

“Возможно через сотни лет будет водопад”, - предположил кто-то другой.

“Мотивация ручья: Никто его не построил, построю себя сам…” - пошутил ещё один пользователь.

“Если человек даст этому чуду расти самому по себе, то со временем вырастет «Китайская» стена”, - предположил один комментатор под видео.

“Главное чтоб человек это не уничтожил!” - резюмировал другой.