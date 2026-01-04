Чем известна "варварская" Бруклинская тюрьма, в которой содержат Мадуро

Опубликовано: 04.01.2026 20:52 , Обновлено: 04.01.2026

Бруклинская тюрьма, в которую поместили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, прославилась настолько жестокими нравами, что некоторые судьи отказываются отправлять туда людей.

«Тюрьма MDC (Metropolitan Detention Center — Центр содержания под стражей) была одним из самых проблемных, если не самым проблемным учреждением в Бюро тюрем», — заявил в 2019 году бывший начальник тюрьмы Кэмерон Линдсей.

С изолятором связан реальный случай, когда судья федерального суда пригрозил отменить приговор, если обвиняемого направят в «опасные, варварские условия» MDC Brooklyn.

В то же время построенная в начале 1990-х годов тюрьма повидала таких известных заключённых, как король R&B R. Kelly и Шон «Дидди» Комбс (Puff Daddy).

Нью-Йоркский следственный изолятор (MDC Brooklyn) в настоящее время вмещает около 1300 заключённых. В нём содержатся заключённые мужского и женского пола всех уровней опасности. Тюрьма находится в ведении Федерального бюро тюрем (ФБТ, BOP — Bureau of Prisons), подразделения Министерства юстиции США.

Формально это обычное место заключения для ожидающих суда в федеральных судах Манхэттена и Бруклина. Туда попадают гангстеры и наркоторговцы, а также обвиняемые в экономических преступлениях.

В январе-феврале 2019 года во время сильных холодов, стоявших в Америке, более 1600 заключенных Бруклинского изолятора оставались без отопления и электричества почти целую неделю. Заключённые в отчаянии стучали в окна, привлекая внимание прохожих и властей Нью-Йорка.

Заключенные, объявившие голодовку из-за невыносимых условий, подвергались жестоким репрессиям со стороны охранников. Те применяли перцовые баллончики, отправляли протестующих в одиночки, а также практиковали отключение воды в туалетах. В результате чего заключённые вынуждены были находиться в камерах рядом с переполненными нечистотами унитазами.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро — не первый президент, который был заключён в этой тюрьме. Хуан Орландо Эрнандес, бывший президент Гондураса, содержался в MDC Brooklyn во время судебного процесса по обвинению в контрабанде сотен тонн кокаина в США.

Сейчас в эту же тюрьме находятся соучредитель мексиканского наркокартеля Синалоа Исмаэль «Эль Майо» Замбада Гарсия и Луиджи Манджоне, обвиняемый в убийстве Брайана Томпсона, генерального директора UnitedHealthcare.

Среди бывших заключённых — криптомагнат Сэм Бэнкман-Фрид и давняя соратница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.