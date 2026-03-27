Часть республиканцев взбунтовалась против Трампа из-за планов наземного вторжения в Иран

Опубликовано: 27.03.2026 08:13 , Обновлено: 27.03.2026

Группа конгрессменов-республиканцев демонстративно покинула закрытое совещание по войне в Иране, сообщил таблоид Daily Mail. Их не устроили планы Белого дома начать наземную операцию без согласия Конгресса.

Источник, побывавший на совещании, сообщил газете, что членам комитета раскрыли три задачи, которое американские военные могут решить путем наземной операции:

захват острова Харг — узла, через который проходит 90% экспорта нефти Ирана,

уничтожение ядерных материалов,

смена властей Ирана.

Позднее конгрессвумен Нэнси Мейс написала в X, что обоснования войны для публики не совпадают с тем, что озвучили на брифинге. Председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс заявил: «Мы просто не получаем достаточно ответов».

Тем временем газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон рассматривает возможность отправки еще 10 000 военнослужащих на Ближний Восток. По данным WSJ, потенциальное развертывание, вероятно, будет включать пехоту и бронетехнику. Сообщается, что тысячи американских военнослужащих уже направлены в регион.

CNN сообщает со ссылкой на чиновника в администрации президента США, что в Белом доме считают, что захват острова Харг «полностью разорит» иранскую Революционную гвардию (КСИР), что потенциально может проложить путь к окончательному завершению войны. А если дипломатические усилия Трампа потерпят неудачу, некоторые из его советников и сотрудников разведки предполагают, что для эффективного принуждения Ирана к переговорам потребуются войска.

Однако не все в лагере республиканцев согласны на наземную войну. Для некоторых помощников и союзников Трампа экономические риски меркнут по сравнению с опасностями, с которыми американские солдаты могут столкнуться на территории Ирана практически при любом сценарии наземной операции. США до сих пор смогли ограничиться единичными потерями среди военных.

Несколько сенаторов-республиканцев дали понять, что выступят против любого размещения войск в Иране, что предвещает потенциальный серьезный раскол внутри партии, которая до сих пор в основном поддерживала военные планы Трампа.