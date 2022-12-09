Цена российской нефти рухнула ниже европейского потолка

Опубликовано: 09.12.2022 15:47 , Обновлено: 09.12.2022

Аналитическое агентство Argus сообщило, что российская нефть марки Urals упала до 43,73 долларов за баррель. Это ниже установленного ЕС и G7 потолка цен в 60 долларов.

По словам экспертов Argus, если тренд на падение сохранится, то российская Urals уже скоро будет стоить в два раза дешевле североморской нефти Brent. Майкл Кэролан из Argus считает, что падение произошло из-за отсутствия покупателей на российскую нефть данной марки в Европе. Тем временем, россиянам теперь приходится снижать цену, чтобы привлечь покупателей в Азии.

Ранее страны ЕС, G7 и Австралия объявили о потолке цен на российскую нефть. Дороже 60 долларов за баррель компаниям из этих стран ее запрещено транспортировать и покупать.