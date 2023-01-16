Цена на газ в Европе упала ниже $650

Опубликовано: 16.01.2023 14:19 , Обновлено: 16.01.2023

Цена на газ в Европе 16 января упала ниже $650 за тысячу кубометров впервые с 6 сентября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи (ICE).

Февральские фьючерсы на индекс TTF (крупнейшая в Европе штаб-квартира в Нидерландах) торговались на уровне $728,6. Однако по состоянию на 13:07 (по Минску) их цена составляла $652,5, а чуть позже упала до $645,1 за тысячу кубометров. Это произошло впервые более чем за 16 месяцев.

Но, несмотря на нынешнее снижение, цены на газ более чем в два раза превышают средний показатель за долгую историю наблюдений. За всю историю работы газораспределительных центров Европы с 1996 года таких стабильно высоких цен не было, пишет Newsunrolled.com.

Напомним, 5 января стоимость «голубого топлива» опускалась ниже $700 за 1 тыс. кубометров по данным лондонской биржи ICE.