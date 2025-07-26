Целая страна начала подготовку к миграции. Куда переедет население?

Опубликовано: 26.07.2025 11:49 , Обновлено: 26.07.2025

Тувалу, небольшое островное государство в Тихом океане, столкнулось с экзистенциальной угрозой. Согласно последним научным прогнозам, значительная часть его территории может быть затоплена из-за повышения уровня моря в течение следующих 25 лет. Теперь впервые в современной истории целая страна начала осуществлять планы миграции всего населения.

В территорию Тувалу входят девять коралловых островов и атоллов, где проживает чуть более 11 000 человек. Средняя высота страны над уровнем моря составляет всего 2 метра, что делает её особенно уязвимой к наводнениям, штормам и долгосрочным последствиям повышения уровня моря.

А тут ещё NASA опубликовало прогноз изменения уровня моря, согласно которому к 2050 году большая часть страны, включая критически важные объекты инфраструктуры, может оказаться ниже линии прилива.

И это при том, что уровень моря в Тувалу к 2023 году поднялся на 15 см по сравнению со средним показателем за 30 лет.

Австралия примет климатических беженцев

В ответ на надвигающуюся катастрофу Тувалу начало реализацию уникальной миграционной программы. В 2023 году был подписан Договор о союзе Фалепили с Австралией, который предусматривает предоставление постоянного вида на жительство 280 тувалуанцам ежегодно. Мигрантам будут предоставлены полные права на здравоохранение, образование, жильё и работу.

Первый этап приёма заявок завершился 18 июля 2025 года. По данным Верховной комиссии Австралии в Тувалу, всего зарегистрировалось около 8750 потенциальных переселенцев, что составляет почти 80% населения страны. Отбор первых 280 бенефициаров программы был запланирован на 25 июля. По оценкам, при сохранении нынешних темпов отъезда к 2035 году страну может покинуть до 40% населения.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подчеркнула, что программа миграции предоставляет тувалуанцам возможность переехать “с достоинством”. Она добавила, что эта инициатива отражает глубокое доверие между странами и предоставит тувалуанцам возможность интегрироваться в социальную и экономическую жизнь Австралии.

В то же время, власти Тувалу заявили о намерении сохранить свое наследие. Для этого в 2022 году страна запустила новаторскую проект 3D-сканирования островов для их цифровой реконструкции.

Одновременно ведётся работа по переводу государственных структур в виртуальную среду и реализации конституционной реформы для обеспечения преемственности государственности в новой, цифровой форме. Проект уже поддержали 25 стран, включая Австралию и Новую Зеландию

Другие страны ждёт судьба Тувалу?

Хотя Тувалу сейчас стала символом климатического миграции, проблема повышения уровня моря носит глобальный характер. NASA зафиксировало, что скорость повышения уровня океана удвоилась с 1993 года. Например, в Мексиканском заливе уровень моря в последние годы поднимался в три раза быстрее среднего мирового показателя.