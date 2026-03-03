ЦАХАЛ утверждает, что ударил по "секретному" объекту, где разрабатывали ядерное оружие
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дафферин сегодня вечером сообщил для СМИ, что ЦАХАЛ атаковал секретный ядерный комплекс Мин-Задаи в Иране. Он также утверждает, что там группа ученых-ядерщиков тайно работала над разработкой центрального компонента системы ядерного оружия.
По данным Армии обороны Израиля, после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне 2025 года, в ходе которой были атакованы иранские ядерные объекты, Иран «не прекратил свою военную ядерную деятельность и продолжил разработку ядерного оружия, одновременно перенося инфраструктуру на подземный объект, защищенный от воздушных атак».
Представитель Армии обороны Израиля добавил, что израильская разведка следила за деятельностью ученых и определила их местоположение, что позволило нанести точный удар по секретному комплексу.
“Эта атака сводит на нет ключевой компонент способности Ирана к разработке ядерного оружия и пополняет серию атак, необходимых для устранения иранской ядерной угрозы, которые были осуществлены в ходе операции «Ам Калави», — сказал он.