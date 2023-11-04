ЦАХАЛ пообещал паузу для эвакуации мирных жителей в Секторе Газа

Опубликовано: 04.11.2023 17:19 , Обновлено: 04.11.2023

Представитель ЦАХАЛа объявил на арабском языке, что передвижение мирных жителей в южной части сектора Газа будет разрешено с 13:00 до 16:00 по местному времени в субботу. В объявлении жителей просили покинуть северную часть района.

“Если вы заботитесь о себе и своих близких, направляйтесь на юг в соответствии с инструкциями. Вы можете быть уверены, что лидеры ХАМАСа уже заботятся о своей собственной безопасности”, - говорится в заявлении.

Тем временем, управляемое ХАМАСом Министерство здравоохранения Газы сообщило, что с начала войны в секторе было убито 9488 палестинцев, в том числе примерно 3900 детей и подростков, а также 2500 женщин. Согласно заявлению министерства, около 2200 человек классифицируются как пропавшие без вести, в том числе примерно 1250 детей.

Что произошло на 29 день войны Израиля с ХАМАСом