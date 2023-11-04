ЦАХАЛ пообещал паузу для эвакуации мирных жителей в Секторе Газа
Представитель ЦАХАЛа объявил на арабском языке, что передвижение мирных жителей в южной части сектора Газа будет разрешено с 13:00 до 16:00 по местному времени в субботу. В объявлении жителей просили покинуть северную часть района.
“Если вы заботитесь о себе и своих близких, направляйтесь на юг в соответствии с инструкциями. Вы можете быть уверены, что лидеры ХАМАСа уже заботятся о своей собственной безопасности”, - говорится в заявлении.
Тем временем, управляемое ХАМАСом Министерство здравоохранения Газы сообщило, что с начала войны в секторе было убито 9488 палестинцев, в том числе примерно 3900 детей и подростков, а также 2500 женщин. Согласно заявлению министерства, около 2200 человек классифицируются как пропавшие без вести, в том числе примерно 1250 детей.
Что произошло на 29 день войны Израиля с ХАМАСом
- Министерство ХАМАСа, отвечающее за пропаганду в Газе, объявило, что Израиль атаковал дом Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАСа, в лагере беженцев Аш-Шати в секторе Газа. Сам Хания и его семья проживают в Катаре.
- Армия обороны Израиля зявила, что она нанесла удар по двум отрядам террористов, которые пытались обстрелять израильскую территорию из Ливана в субботу.
- В пятницу Армия обороны Израиля заявила, что ее силы ликвидировали террористов и разрушили инфраструктуру ХАМАС на севере сектора Газа.
- CNN сообщил, что, по оценкам официальных лиц США, Израиль в ближайшие дни сократит масштабы своих воздушных атак в секторе Газа и сосредоточится на наземных операциях.
- После своего визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в Омане, где он намерен встретиться с арабскими лидерами, в том числе с министрами иностранных дел Иордании, Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Министерства иностранных дел Египта и Иордании сообщили, что арабские государства представят Государственному секретарю единую позицию, заявив, что Израиль должен немедленно прекратить свои атаки в секторе Газа.
- На своей первой встрече в рамках поездки Блинкен встретился с премьер-министром Ливана Наджибом Микати. Согласно сообщению ливанского государственного телевидения, Микати попросил Блинкена остановить “израильскую агрессию” на юге Ливана.
- 58 законодателей-демократов США призвали госсекретаря Блинкена и далее настаивать на введении Израилем гуманитарных пауз, чтобы обеспечить достаточный приток гуманитарной помощи.
- Израильские и украинские официальные лица сообщают, что обе страны работают над планами возможного визита Владимира Зеленского в Израиль в течение следующей недели.
- Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что за ночь во время столкновений с израильской армией на Западном берегу были убиты шесть палестинцев. Израильский флаг был установлен на мечети в лагере беженцев Аль-Фаввар на Западном берегу близ Хеврона.
- Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, сообщило, что число погибших возросло до 9 227, в том числе 3 826 детей.
- Совет национальной безопасности Израиля и Министерство иностранных дел выступили с весьма необычным совместным предупреждением израильтянам о том, что им следует вообще пересмотреть вопрос о поездках за границу в связи с ростом антисемитизма и насилия в отношении израильтян и евреев по всему миру. Если израильтяне все-таки будут путешествовать, им рекомендуется скрывать внешние признаки своей израильской и/или еврейской идентичности.
- В своей долгожданной речи лидер “Хезболлы” Хасан Насралла заявил, что “героическая” атака ХАМАСа на Израиль была “на 100 процентов палестинской” и была организована в такой тайне, что другие региональные группы “сопротивления” не были проинформированы. Он сказал, что действия “Хезболлы” с начала войны отвлекли израильские силы от Газы, но не объявил о дальнейшей эскалации. Он заявил, что “Америка несет полную ответственность” за войну в Газе, а “Израиль - всего лишь ее инструмент”.