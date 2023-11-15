ЦАХАЛ подорвал здание парламента в Газе

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Опубликовано: 15.11.2023 18:03 , Обновлено: 15.11.2023

Солдаты ЦАХАЛа показали видео подрыва здани парламента в Газе, которое считалось одним из символов власти ХАМАСа. По всей видимости, его уничтожили 15 ноября.

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Это та самая постройка, в которой израильские бойцы фотографировались пару дней назад.

Армия обороны Израиля во вторник объявила, что она захватила ряд правительственных объектов ХАМАС в центре города Газа, после того, как ее войска вступили в ожесточенные бои с боевиками ХАМАСа в городе.

Среди объектов, захваченных войсками, были парламент ХАМАСа, правительственный комплекс и штаб-квартира полиции ХАМАСа.

Войска также захватили так называемый губернаторский дом в Газе, в котором размещались офисы военного крыла ХАМАСа и полиции, офисы разведывательного подразделения ХАМАСа и другие объекты, которые использовались для подготовки к нападению 7 октября, сообщили в армии Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил цель ЦАХАЛа - уничтожить ХАМАС. “В Газе нет такого места, куда бы мы не добрались, там нет укрытия или приюта для убийц из ХАМАСа”, - сказал Нетаньяху в заявлении, опубликованном на X.

“Мы придем, уничтожим ХАМАС и вернем заложников. Эти две цели священны… Вчера я снова разговаривал с президентом Байденом. Мы будем неумолимы. Мы уничтожим ХАМАС, добьемся победы и вернем заложников”, - добав