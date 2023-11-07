ЦАХАЛ объявил, что приступил к боям в "самом сердце ужаса"

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Опубликовано: 07.11.2023 21:13 , Обновлено: 07.11.2023

Министр обороны Израиля Галлант 7 ноября заявил, что весь город Газа "является крупнейшей базой террористов за всю историю". По его словам силы ЦАХАЛа продвинулись вперед, ведя бои в населенных районах.

Йоав Галлант также объявил, что силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) действуют в центре города Газа и “сжимают кольцо окружения” вокруг города. В телевизионном заявлении во вторник министр обороны Израиля рассказал, что сухопутные войска ЦАХАЛа штурмовали опорные пункты террористов в Газе “со всех направлений, в идеальной координации с морскими и воздушными силами”, сообщилл Times of Israel.

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, уточнили, что ведут боевые действия в “важных центрах” сектора Газа во время “сложной и трудной” войны с боевиками ХАМАС.

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Южное командование Израиля в течение месяца ведет непрерывные боевые действия, чтобы “нанести удар по ядру возможностей ХАМАСа”, рассказал генерал-майор Ярон Финкельман во вторник.

Он уточнил, что израильские солдаты “уничтожают террористов, ищут туннели, уничтожают оружие и продолжают продвигаться в центр расположения противника”. Генерал добавил: “Я только что вернулся оттуда. Впервые за десятилетие Армия обороны Израиля ведет боевые действия в самом центре города Газа. В самом сердце ужаса. Это сложная и трудная война, и, к сожалению, у нее есть свои издержки”.

Что касается международных требований о гуманитарных паузах, то министр обороны Йоав Галлант сказал: “Гуманитарные паузы, для меня, означают прежде всего пленников, которых удерживают эти животные. Гуманитарного перемирия не будет без [возвращения] заложников”.

Йоав Галлант также заявил, что Израиль не будет контролировать сектор Газа после войны. Таким образом, он отверг догадки в СМИ после заявления премьера Нетаньяху о том, что Израиль будет отвечать за безопасность в секторе после победы над ХАМАСом.

Ситуация с мирными жителями

В свою очередь, палестинские правозащитные организации заявили, что около 1,5 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами в Газе из-за непрекращающихся израильских бомбардировок, что является “крупнейшим массовым перемещением палестинцев за столь короткий период времени со времен Накбы 1948 года”.

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Организация Объединенных Наций заявила, что с 7 октября в Газу не было разрешено ввозить жизненно необходимое топливо, что ставит под угрозу жизни 2,3 миллиона палестинцев из-за закрытия основных служб.

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А глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус вновь призвал к прекращению огня в Газе и освобождению всех пленных. “История будет судить нас всех по тому, что мы сделаем, чтобы положить конец этой трагедии”, - написал он в социальных сетях.

Тем временем, в Израиле запретили все демонстрации протеста против действий армии и властей. Министр Бенни Ганц, выступая на пресс-конференции в Тель-Авиве, заявил, что “будет время для демонстраций, дискуссий, расследований по любому поводу. Сейчас самое время бороться и побеждать – вот и все”.

Ганц сослался на директиву комиссара полиции Коби Шабтая о полном запрете проведения демонстраций против операций ЦАХАЛА в Газе. Он сказал, что “даже если на это потребуется [долгое] время, таков порядок нашего существования”.