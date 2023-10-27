ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в использовании госпиталей как прикрытий для подземных военных баз

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Опубликовано: 27.10.2023 20:54 , Обновлено: 26.02.2025

Израильские военные заявили, что террористы ХАМАСа устроил настоящие подземные базы под больницами и госпиталями в секторе Газа. В качестве доказательства они привели пример центральной больницей сектора Газа — Аль-Шифа.

“ХАМАС ведет войну из больниц” в Газе, заявил представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари на пресс-конференции в пятницу.

В ЦАХАЛ заверили, что для террористов защитой от противника служат не бетонные перекрытия или глубокие тоннели, а мирные жители и медперсонал. Больница снабжается топливом из гуманитарных поставок. На нем работают генераторы, которые питают самый штаб террористов и разветвленную сеть туннелей под землей.

Хагари заявил, что армии Израиля известно о других больницах, которые используются ХАМАСом для сокрытия своих операций. Информация об этих больницах будет предоставлена в будущем, добавил он.

В ХАМАС быстро отвергли это утверждение. Высокопоставленный член политбюро ХАМАСА Эззат Эль-Решик написал в Telegram: “В том, что заявил представитель вражеской армии, нет ни капли правды”.

Хотя невозможно проверить точность деталей из заявления ЦАХАЛа, в прошлом уже были свидетельства того, что ХАМАС пользовался прикрытием, предоставляемым гражданскими объектами, включая больницы.

Во время конфликта 2014 года в некоторых больницах Газы были видны вооруженные люди, в то время как официальные лица ХАМАСа, включая лидеров и сотрудников службы безопасности, в разное время были замечены в аль-Шифе.