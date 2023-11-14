ЦАХАЛ назвал госпитали в Газе, где ХАМАС держал заложников. Среди них - аль-Шифа

🎥 Видео

Опубликовано: 14.11.2023 13:08 , Обновлено: 26.02.2025

Армия обороны Израиля заявила, что с высокой степенью вероятности считает, что ХАМАС удерживал заложников в больнице Аль-Шифа в Газе. Об этом 14 ноября заявил на брифинге для прессы представитель Армии обороны Даниэль Хагари.

По его словам, находки из больниц и других мест, где, как полагают, содержались заложники, были переданы на судебно-медицинскую экспертизу, сообщило издание Haaretz.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/NiohBerg/status/1724207242843451601?t=koqokhAK83jEYw_1_aFWsA&s=19”]

Тем временем, журналист Рушди Абуалуф сообщил BBC из Газы, что сегодня утром он разговаривал с кем-то из находящихся в больнице аль-Шифа. По его словам, вокруг госпиталя ситуация очень напряженная. Израильские танки окружили больницу со всех сторон и доступ в больницу и из нее невозможен.

Даже переезд из одного здания в другое внутри самого больничного комплекса сопряжен с большим риском. Он сказал, что люди умирали в больнице из-за того, что там нет электричества, воды и не хватает лекарств.

Израильские войска также подошли к другим больницам в секторе Газа. Ранее в ЦАХАЛе заявили, что здания госпиталей являются прикрытием для подземных баз ХАМАСа.

Так, корреспондент “Аль-Джазиры” сообщил, что израильские танки окружили более 100 пациентов и медперсонал в больнице Аль-Хилу в городе Газа.

Его административный директор призвал израильские силы обеспечить безопасный маршрут для экстренной эвакуации. “Ситуация в больнице сложная, и мы использовали дождевую воду для стерилизации, - сказал он. - В больнице, которая теперь превратилась только в родильный дом, нет ни топлива, ни воды”.

Тем временем, немецкое издание Bild сообщило, что боевики ХАМАС хранили оружие и боеприпасы на территории специализированной детской больницы «Рантиси» в Газе. По одной из версий, там тоже могли находиться заложники.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Tsahal_IDF/status/1724239402287735127?t=DxeN1ojufirSlbd1WY5Osw&s=19”]

Такой вывод в ЦАХАЛе сделала после того, как в больнице нашли оборудованные жилые помещения, включая небольшую кухню, а также список охранников. Неподалеку находится туннель, который ведет к дому одного из высокопоставленных командиров боевиков.

«Мы также нашли доказательства того, что террористы ХАМАС вернулись в эту больницу после резни 7 октября», — заявил представитель израильской армии. Среди прочего он показал мотоцикл с пулевыми отверстиями, который «использовался террористами ХАМАС во время резни 7 октября».

По уточненной информации, 7 октября боевики ХАМАС, вторгнувшиеся на территорию Израиля, убили около 1200 человек, ещё около 240 взяли в заложники и увезли в сектор Газа.