ЦАХАЛ нашел тела убитых ХАМАСом заложниц рядом с больницей аль-Шифа

Опубликовано: 17.11.2023 09:01 , Обновлено: 26.02.2025

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила в пятницу, 17 ноября, что израильские военные, действующие в секторе Газа, обнаружили тело 19-летней солдата Ноа Марчиано, который был взят в заложники ХАМАСом в Газе.

Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛА, тело Марчиано было обнаружено в здании недалеко от больницы Аль-Шифа на севере Газы.

В понедельник вечером, 13 ноября, ХАМАС опубликовал видеозапись Марчиано из плена, более чем через пять недель после того, как она была похищена во время терактов 7 октября.

Марчиано служила в корпусе боевой разведки 414-го полка. Ее мать, Ади, в последний раз разговаривала с ней 7 октября в 7:30 утра. “Она сказала мне, что находилась в охраняемом помещении и что произошло вторжение, - сказала она в интервью. - Она сказала, что ей пришлось прервать разговор. Я не слышал выстрелов или криков. Полчаса спустя я отправила ей сообщение, но она не ответила”.

Также недалеко от аль-Шифы было обнаружено Тело Джудит Вайс из кибуца Беери. Согласно предварительной информации, тело было выявлено после того, как израильские войска обыскали этот район.

В здании, где было найдено тело, было также обнаружено оружие. В ЦАХАЛ считают, что террористы-похитители сбежали до прибытия солдат.

Вайс, которой было 65 лет, проходила лечение от рака молочной железы, диагностированного несколько месяцев назад. Она работала в детском саду кибуца, руководила столовой, а позже также специализировалась на уходе за больными.