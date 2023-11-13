ЦАХАЛ и Шин Бет объявили о ликвидации важного командира ХАМАСа

Опубликовано: 13.11.2023 19:26 , Обновлено: 13.11.2023

Израильская армия (ЦАХАЛ) и служба безопасности Шин Бет заявили, что ликвидировали начальника противотанкового подразделения ХАМАСа в бригаде Хан Юнис Якуба Ашура и бывшего главу военной разведки группировки Мухаммада Хамиса Дабабеша.

Согласно заявлению, убийство Ашура было совершено с использованием истребителей и по приказу Шин Бет. В заявлении, подтверждающем смерть Дабабеша, отмечается, что в течение последних двух лет он был представителем ХАМАСА на собраниях национальных и исламских фракций в Газе.

Шабак (или Шин-Бет) — объединенная служба безопасности Израиля. Занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности.

Израильская армия также сообщила о 21 террористе убитом возле больницы Аль-Кудс в северной Газе. Израильские военные заявляют, что “отряд террористов” обстрелял военнослужащих со стороны входа в больницу Аль-Кудс, но “впоследствии был ликвидирован”.

“Стрельба была произведена отрядом террористов, который внедрился в группу гражданских лиц у входа в больницу. После того, как они выстрелили из РПГ, они вернулись, чтобы спрятаться в больнице… Во время инцидента был убит около 21 террориста, и наши силы не понесли потерь. Этот инцидент является еще одним примером продолжающегося злоупотребления ХАМАСом гражданскими структурами, включая больницы, для совершения нападений”, - говорится в заявлении ХАМАСа.