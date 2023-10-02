"Бывает ли день, когда он не говорит глупостей?" — Маск попал в скандал из-за мема про Зеленского-"попрошайку"

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Опубликовано: 02.10.2023 13:59 , Обновлено: 02.10.2023

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) разместил фотографию-мем с президентом Украины Владимиром Зеленским и тем самым породил огромную дискуссию.

Этим мемом Илон Маск якобы решил высмеять постоянные просьбы Зеленского к Западу о денежной и военной помощи. На фотографии можно заметить, как на месте героя мема подставлено лицо украинского президента. Обычно в англоязычном сообществе это изображение используется пользователями интернета для описания ситуации, когда человек хочет что-то сказать, но не может и сдерживает себя.

Такое изображение в своем профиле в соцсети X Маск подписал словами: «Когда ты уже пять минут не просил о миллиарде долларов помощи».

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Предпринимать Марио Навфаль прокомментировал этот пост словами: «Должны ли мы винить его [Зеленского] за то, что он просит? Или нам следует винить НАТО в том, что альянс предложил ему неограниченное финансирование вместо того, чтобы добиваться прекращения войны?».

Один из пользователей социальной сети написал: «Это правда, что сейчас вы носите это на работу?»

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/NAFOCaptRFScott/status/1708666332265287729”]

Другой спросил: «Интересно, бывает ли день, когда Маск не говорит глупостей?».

Еще один комментатор сделал точно такой же мем с лицом Илона Маска и подписью: «Когда прошло 5 минут, а ты не выпросил миллиард долларов государственных субсидий на поддержку своего бизнеса (в дополнение к 4,9 миллиардам, которые ты получил за последние годы)».

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А тем временем старший советник Конгресса США Пол Массаро уточнил, что «поддержка Украины – это лучшая инвестиция в национальную безопасность, которую мы [США] когда-либо делали».

В свою очередь украинский комик Василий Байдак оставил комментарий: «Илон, ты написал этот мем во время дружеского разговора с Путиным по телефону?».

При этом еще один украинский комик Антон Тимошенко назвал Маска «визионером». Он посчитал, что американский бизнесмен «купил социальную сеть, чтобы издеваться над людьми, которые умирают из-за любви к свободе».

Кроме того, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил в своей публикации предпринимателя и назвал его «чуваком».

«Тот случай, когда чувак Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через 5 минут он был по уши в дерьме», – написал он.

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Кстати, более года назад Маск больше обращал внимание на российский чиновников. Например, многие слышали о его перепалках с бывшим главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Ранее Телеграф писал о том, что американский бизнесмен назвал Рогозина «жестким переговорщиком». Тот в ответ предложил «слезть с унитаза».

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