"Будут московиты, уральцы" - Путин рассказал, что будет после распада России

Опубликовано: 26.02.2023 14:02 , Обновлено: 26.02.2023

Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны могут разделить Россию на части, назвав это словом "раскассировать". По его мнению, в таком случае российский этнос разделится на географические составляющие, а остальные народы получат независимость. А что говорят политики и эксперты?

«Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», — порассуждал Владимир Путин о вероятносм будущем народа России в интервью телеканалу «Россия-1», опубликованном 26 февраля.

Также, по его словам, если Россия пойдет по этому пути, то “судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться”.

“И потом, может быть, они [Запад] и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно”, - представил себе Владимир Путин. Однако выразил несогласие с такими перспективами и призвал россиян объединиться. По его словам, Запад таким образом будет “помыкать” новосозданными из россиян и другими этносами, получившими независимость в результате распада Российской федерации.

“Будет война и кровь”

Кстати, бывший президент Дмитрий Медведев недавно тоже рассказал о том, что Россия распадётся, когда Украина победит. Впрочем, он тоже выразил несоглачие с этим и пообещал каким-то образом дойти до границ с Польшей.

Прогноз о распаде России в результате поражения Украине даёт и российский политик, бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков.

“Распад без войны не пройдет. Это будет война и кровь неизвестно на сколько лет. Неизвестно, что будет с ядерным оружием, с хранением ядерных отходов. Никому мало не покажется. Во время распада РФ там одних беженцев будет миллионов 20. Куда им бежать? В Украину прибегут”, - предупредил он.

В свою очередь, недавно избранный президент Чехии Петр Павел считает, что после Владимира Путина Россию на самом деле ждёт смута: “Полагаю, что после Путина Россия длительное время будет нестабильной и надо быть готовыми к разным вариантам”.

«Могут возникнуть различные сценарии внутренней борьбы за власть в РФ. Возможно, новый лидер будет более настроен на возобновление диалога и сотрудничества. Или это будет кто-то, потенциально еще хуже Путина. Трудно угадать, однако считаю, что Россия будет нестабильной длительное время, учитывая количество структурных проблем в их экономике и обществе. Так что с такой реальностью придется жить», — рассказал президент Чехии.

Напомним, что президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве обратился к россиянам, призвав их не боятся того, что Запад хочет развала Российской федерации.

“Я обращаюсь к народу России. США и страны Европы не пытаются контролировать или разрушить Россию. Запад не планирует атаковать Россию, как сегодня заявлял Путин. И миллионы российских граждан, которые хотят лишь жить в мире со своими соседями, нам не враги”, – заверил американский президент.