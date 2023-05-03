«Буду торговать паштетом на Красной площади, если захочу» - Бывший премьер Франции отверг обвинения в связях с Москвой

Опубликовано: 03.05.2023 12:08 , Обновлено: 03.05.2023

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон отверг все обвинения в связях с официальной Москвой. Комментируя свою работу в совете директоров российских компаний "Сибур" и "Зарубежнефть", он заявил, что действовал "как частное лицо", а во время нахождения у власти, "не получил ни копейки" из России.

“В 2017 году я навсегда ушел из публичной жизни. Я начал профессиональную карьеру, чтобы стать частным лицом. Я ни перед кем не отчитываюсь, естественно, соблюдая законы Республики”, - цитирует выступление Фийона перед спецкомиссией Национального собрания по расследованию иностранного вмешательства французское издание Les Echos.

“Я частное лицо, если я захочу продавать паштет на Красной площади, я буду это делать”, - добавил он.

Отметим, что Франсуа Фийон возглавлял французское правительство в период с 2007 по 2012 годы. В состав совета директоров российской нефтяной госкомпании «Зарубежнефть» он вошёл летом 2021 года, а осенью этого же года - присоединился к совету директоров российского нефтегазохимического гиганта «Сибур».

После начала войны в Украине он покинул оба поста, заявив что в сложившихся условиях “не может продолжать свое участие в советах директоров российских компаний”.