Будет потоп? ВСУ который день бьют по дамбе у российского Белгорода

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Опубликовано: 27.10.2025 10:27 , Обновлено: 27.10.2025

Вооружённые силы Украины (ВСУ) который день целенаправленно бьют по дамбе Белгородского водохранилища. По информации местных властей, там уже сильно повреждён шлюз водосброса, из-за чего из водохранилища начала стремительно убывать вода. Узнали, зачем ВСУ выбрали своей целью дамбу и грозит ли сёлам, расположенным снизу по течению реки Северский Донец.

По информации российских Telegram-каналов, в минувшие выходные по дамбе Белгородского водохранилища нанесли удар из РСЗО HIMARS и в результате этой атаки был сильно повреждён шлюз водосброса. Местный канал “Пепел” опубликовал кадры повреждённого шлюза, сообщив, что его пытаются укрепить, не допустив более серьёзных последствий.

Удар был не единичный - буквально на следующий день атака на дамбу повторилась, о чём свидетельствуют многочисленные ролики местных жителей в соцсетях.

В свою очередь командующий украинскими Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Броуди заявил, что последний удар по дамбе наносили с помощью украинских беспилотников.

В 16-м армейском корпусе ВСУ объяснили причину столь пристального внимания к этому объекту. Там заявили, что подрыв плотины призван нарушить логистику для российских войск у Волчанска в Харьковской области.

По данным украинской стороны, плотина после удара, действительно, начала пропускать воду, из-за чего российские подразделения, которые ранее успели переправиться через Северский Донец у Волчанска, оказались фактически отрезанными от основных сил.

Независимые OSINT-аналитики наглядно показали разлив воды при прорыве дамбы, опубликовав в соцсети X снимки с радара с синтезированной апертурой (SAR) Sentinel-1, спутников Европейского космического агентства, сделанные 20 и 26 октября.

Между тем, в оперативном штабе Белгородской области, комментируя удар по дамбе, заявили, что по оценкам российских специалистов, даже в случае масштабного прорыва дамбы, из подтопленных сёл на российской территории “вода быстро уйдёт благодаря рельефу”.

“Проблемнее ситуация возможна в Харьковской области”, — дали свой прогноз в белгородском оперштабе.

“Минимальные последствия” для жителей близлежащих российских сёл пообещал в эфире телеканала «Вести Белгород» и временно исполняющий обязанности директора Белгородского водохранилища Юрий Парамонов.

“Вода, которую мы сбрасываем с водохранилища, идёт на территорию Украины, так как Белгородское водохранилище находится в каскаде с Салтовским”, — пояснил Парамонов.

Между тем, в местных пабликах начали публиковать видео, как вода уже подошла к первым сёлам, в частности, к селу Безлюдовка, что в 900 метрах от дамбы.

По информации от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в случае разрушения плотины в зоне подтопления окажутся лишь несколько улиц российских населенных пунктов (Безлюдовка, Новая Таволжанка и Шебекино), на которых проживает порядка 1000 человек. Жителям этих посёлков предложили переехать в пункты временного размещения в Белгороде. Пока, по словам Гладкова, вода частично подтопила порядка 10 частных огородов, но не добралась до жилых домов. Ситуацию Гладков назвал “стабильной”, но предупредил об опасности повторных обстрелов.