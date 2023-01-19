🎤 Мнение

Опубликовано: 19.01.2023 12:19 , Обновлено: 19.01.2023

Известный российский военный блогер, «экс-министр ДНР» Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) опубликовал в своих соцсетях прогнох, когда на фронте в Украине начнется «лютая драка» и немецкие танки пойдут в наступление «через Киев на Брянск, Курск, Белгород и Донбасс с Крымом».

По мнению Гиркина, в Кремле «упорно не желают (да и способны ли?) выходить из “зоны комфорта», поэтому «тянуть с принятием “неудобных” решений будут до последнего».

Он считает, что результат их действий «уже налицо и в текущем году непременно будет еще более нагляден».

В пример Гиркин опубликовал прогноз другого, не настолько известного российского блогера, с которым, по всей видимости, полностью согласен.

По их мнению с апреля у России «будет другой противник», так как западные страны начали массово поставлять Киеву новое вооружение — различные бронетранспортеры, ракеты, беспилотники, танки, ЗРК Patriot и многое другое.

«В апреле будет драка. Лютая драка. С применением всего. Немецкие танки и самолеты пойдут через Киев на Брянск, Курск, Белгород и Донбасс с Крымом. А за рычагами будут сидеть немцы, поляки, американцы», — сказано в прогнозе в соцсетях Гиркина.