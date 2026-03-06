Будет ли наземное вторжение США в Иран: "Они потеряли всё"

Опубликовано: 06.03.2026 09:29 , Обновлено: 06.03.2026

Президент США Дональд Трамп заявил американскому телеканалу NBC, что в настоящее время рассматривать вопрос о вводе американских сухопутных войск в Иран было бы «пустой тратой времени». По его словам, для этого прямо сейчас нет необходимости.

«Это пустая трата времени. Они потеряли всё. Они потеряли свой флот. Они потеряли всё, что могли потерять», — сказал Трамп NBC по телефону.

Он также назвал «пустой тратой времени» предупреждение министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и секретаря Совеэбеза Ирана Лариджани о том, что интервенция иностранных войск в Иране обернется катастрофой для захватчиков.

«Ждем вас»: Лариджани о потенциальном наземном вторжении США

Ранее Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, отреагировал на некоторые сообщения о готовности США к ограниченному наземному вторжению, заявив, что его страна более чем готова.

«Некоторые американские чиновники заявили, что намерены войти на территорию Ирана с несколькими тысячами военнослужащих. Доблестные сыны Имама Хомейни и Имама Хаменеи ждут вас, готовые опозорить этих коррумпированных американских чиновников, убив и захватив тысячи людей», — написал он в посте на X.

«Священная земля Ирана — не место для слуг ада», — добавил он в начале поста.

Трамп надеется на наступление курдов в Иране?

В то же время президент США Дональд Трамп не исключил вероятности наземной войны. Правда, он рассчитывает на участие курдских группировок. Он заявил о своей поддержке наступления курдских сил против Иранач если оно произойдет, в интервью агентству Reuters.

«Я думаю, это замечательно, что они хотят это сделать. Я был бы только за», — сказал Трамп.

На вопрос о том, обеспечат ли США воздушную поддержку такой операции, Трамп отказался подтвердить это, заявив: «Я не могу вам этого сказать». Но добавил, что если курдские силы решат начать атаку, их целью будет «победа».

Эти комментарии прозвучали на фоне того, что в последние дни иранские курдские ополченцы вели переговоры с США о том, следует ли и как атаковать иранские силы безопасности на западе Ирана, передает Reuters.

Группировки базируются вдоль ирано-иракской границы в полуавтономном Курдистанском регионе Ирака.