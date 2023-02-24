"Будет контрнаступление" - Министр обороны Украины обьявил о начале нового этапа

Опубликовано: 24.02.2023 13:19 , Обновлено: 24.02.2023

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подготовка к наступлению ВСУ ведётся согласно плану. По его словам, война в Украине переходит в "новый период".

“Будет контрнаступление. Мы прилагаем все усилия, чтобы подготовить и обеспечить его”, - сообщил Алексей Резников.

Он напомнил, что если год назад Украина не могла получить “серьезное оружие”, то сейчас страны-союзницы готовы помочь с ним, осознав, что она “щит Европы на востоке”.

“Сегодня основной вопрос на повестке дня - какой будет победа Украины? Ответ прост. Победа - это освобождение всех наших территорий к границам 1991 года и ликвидация опасности со стороны России”, - заявил Алексей Резников.

В свою очередь, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что у ВСУ главная цель - Крым.

«Выход украинских войск на границу с Крымом и начало работы по Крыму дальним вооружением, авиацией, и так далее. Это бегство из Крыма тысяч людей. Россияне получают тяжелейшее моральное поражение», - рассказал Алексей Арестович.

Для этого он предложил наносить удары по военным объектам на полуострове. «Я думаю, этого хватит гражданским для того, чтобы они приняли решение об эвакуации. Это будет выглядеть эпическим поражением. Это очень сильно поднимет реноме Украины, и очень сильно опустит путинские ставки», - рассказал он.