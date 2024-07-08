Будет "гораздо хуже"? Орбан предсказал ожесточенные бои в Украине в ближайшие месяцы

Опубликовано: 08.07.2024 21:08 , Обновлено: 08.07.2024

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в воскресном интервью для СМИ группы Axel Springer, что следующие два-три месяца на передовой в Украине перед президентскими выборами в США будут "гораздо более жестокими", чем когда-либо. По его словам, всем нужно готовиться к большему количеству жертв.

“Энергия конфронтации, количество смертей, человеческих жертв и пострадавших будут более жестокими, чем за последние семь месяцев, хотя предыдущий период также был очень жестоким”, - заявил Орбан.

Глава венгерского правительства напомнил, что Россия продолжает подвигаться на территории Украины. А количество оружия на поле боя только увеличилось, причем с обоих сторон. “Итак, то, что нас ждет впереди, гораздо хуже, чем мы могли бы предложить”, - сделал он вывод.

В пятницу, 5 июля, Орбан провел переговоры о возможном мирном соглашении по Украине с президентом России Владимиром Путиным, что вызвало гнев некоторых лидеров Европейского союза, которые предостерегали от умиротворения Москвы. Перед этим он съездил к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев.

В понедельник же Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином во время неожиданного визита в Пекин. Он назвал это третьим этапом “мирной миссии”.

Впрочем, в ЕС и НАТО не считают, что Виктор Орбан может говорить от имени ЕС.

Глава НАТО заявил, что визит Виктора Орбана, председательствующего в ЕС, в Москву не меняет позицию НАТО по Украине. Йенс Столтенберг заявил, что, хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, придерживающийся крайне правых взглядов, недавно посетил Москву, “это не меняет общих решений”, принятых альянсом в отношении Украины. “Реальность такова, что мы в состоянии принимать решения о том, как мы собираемся усилить нашу поддержку Украине, потому что мы все хотим мира”, - сказал Столтенберг.

А вот в России недавние вояжи главы венгерского правительства одобрили. “Господин Орбан выступает с серьезной инициативой сравнить позиции разных сторон на основе первоисточников, и мы ценим эти усилия господина Орбана”, - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 8 июля.

“Существует целый ряд разногласий между заинтересованными сторонами, но, по крайней мере, господин Орбан предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что очень ценно”, - сказал Песков.