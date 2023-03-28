"Будет ещё тяжелее" - Песков предупредил российских чиновников - The Guardian

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 28.03.2023 20:03 , Обновлено: 28.03.2023

Британское издание The Guardian сообщило со ссылкой на свои источники в Москве, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на одной из вечеринок предупредил собравшихся чиновников и представителей элиты, чтобы они готовились к худшему.

“Я догадываюсь, вы ожидаете, что я что-то скажу”, - сказал Дмитрий Песков, по словам одного из двух человек, которые рассказали об этом вечере The Guardian на условиях анонимности. - Все станет намного тяжелее. Это займет очень, очень много времени”.

По сообщению одного из присутствовавших на вечеринке, тост Дмитрия Пескова омрачил настроение гостей, многие из которых в частном порядке заявили, что они выступают против войны в Украине. “Мне было неприятно слушать его речь. Было ясно, что он предупреждал, что война продолжится, и мы должны готовиться к ней надолго”, - сказал один из гостей.

Ранее Телеграф сообщил, что Россия может добиться поставленных целей в Украине только военным путем. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 13 марта.

«Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем», – заявил он.