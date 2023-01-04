Буданов заявил, что россияне строят стены из трупов под Бахмутом

🎤 Мнение

Опубликовано: 04.01.2023 16:33 , Обновлено: 04.01.2023

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов дал интервью ABC News, в котором рассказал, что происходит под Бахмутом в Донецкой области и когда ВСУ начнут новое контрнаступление.

По словам Буданова, когда он приехал под Бахмут в декабре 2022 года, то увидел что россияне свалили трупы своих солдат «в кучу, как в кино».

«Там лежат сотни мертвых тел, просто гниющих в открытом поле, местами они навалены поверх других тел, как импровизированные стены, когда российские войска атакуют на этом поле, они используют эти тела для прикрытия, как щит. Но это не работает. Там есть настоящие поля мертвых тел», — заявил он.

Также глава украинской разведки анонсировал «горячие» боевые действия в марте 2023 года. Он сказал, что Украина планирует серьезное наступление весной.

«Это означает освобождение территорий и нанесения окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса», — считает Буданов.

Он напомнил, что цель Украины — возвращение к границам 1991 года.

Как ранее писал Телеграф, аналитики говорят, что вернуть украинцам Крым будет нелегко. Трудности начинаются с ввода войск на полуостров, который соединен с материковой Украиной узким перешейком. Однако в России верят в наступление ВСУ.

К слову, в начале января 2023 года беспилотники уже предприняли несколько атак на крымские города — Севастополь и Симферополь. Назначенные Москвой власти уже не раз заявляли о сбитых БПЛА.