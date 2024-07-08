"Бросьте мне вызов" - Байден отказался выйти из президентской гонки и раскритиковал демократов

Опубликовано: 08.07.2024 20:52 , Обновлено: 08.07.2024

Президент США Джо Байден выступил в понедельник, 8 июля, с критикой своего провального выступления на июньских дебатах. Однако заявил, что все равно продолжит участие в президентской гонке. Он также раскритиковал "партийную элиту".

“Если кто-то из этих парней не считает, что мне следует баллотироваться, выступите против меня. Продолжайте. Выдвигайте свою кандидатуру на пост президента – бросьте мне вызов на съезде!” - призвал он.

[inf]К понедельнику девять членов Конгресса США от демократов призвали Байдена уйти в отставку.[/inf]

Байден настаивал в интервью MSNBC, что его плохое выступление в дебатах было вызвано проблемами со здоровьем. “Я так плохо себя чувствовал перед дебатами, - сказал он. - Они [медики] проверили меня, они подумали, что, возможно, у меня Covid, может быть, что-то не так, инфекция или что-то в этом роде. Они проверили меня, они дали мне те тесты. Я был чист. Итак, у меня была плохая ночь”.

Джо Байден выразил уверенность, что американцы поддерживают его желание пойти на второй срок в белом доме.

“Я здесь по двум причинам, приятель. Во-первых, перестроить экономику для трудолюбивых представителей среднего класса, дать шанс каждому. Это честный выбор. У каждого есть равный шанс. Во-вторых, люди всегда говорят о том, что у меня нет широкой поддержки. Да ладно, дай мне передохнуть. Пойдем со мной. Смотри”, - заявил он в интервью на телеканале MSNBC.

Тем временем последний опрос USA TODAY /Университета Саффолка, проведенный после провальных дебатов Байдена показал, что избиратели считают Трампа более способным решать вопросы национальной безопасности и иметь дело с Китаем. Байден получил более высокие оценки, чем Трамп, только по двум из шести ключевых вопросов, по которым проводился опрос: урегулирование межрасовых отношений и здравоохранение

51% респондентов заявили, что сейчас одобряют работу Трампа, когда он был президентом с 2017 по 2021 год, по сравнению с 41%, которые заявили, что одобряют нынешнюю работу Байдена.