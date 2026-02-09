Брюссель рассматривает ускоренное включение Украины в ЕС как гарантию мира

Опубликовано: 09.02.2026 21:18 , Обновлено: 09.02.2026

В Евросоюзе (ЕС) работают над вариантами, которые гарантировали бы вхождение Украины в состав ЕС в ускоренном порядке. Речь идёт даже о включении пункта с гарантиями Брюсселя в мирное соглашение между Украиной и Россией.

Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Они утверждают, что приоритетное вступление Украины в ЕС, но с частичными правами, стало бы гарантией безопасности страны.

Тем не менее, ЕС потребует от Киева чётких сроков для действий, которые необходимо предпринять для выполнения официальной процедуры вступления в Евросоюз.

Другие варианты так или иначе предусматривают шаги в рамках нынешней программы подготовки страны к вступлению в ЕС.

Напомним, что Россия выступает против присутствия иностранных войск, кроме своих, на территории Украины, но не оспаривает право Киева на вступление в ЕС.