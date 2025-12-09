Британский военный погиб во время испытания нового оружия в Украине

Опубликовано: 09.12.2025 20:54 , Обновлено: 09.12.2025

Министерство обороны Великобритании во вторник, 9 декабря, сообщило с глубоким сожалением о гибели военнослужащего британских вооружённых сил в Украине.

Согласно официальному заявлению, военнослужащий погиб в результате “трагического несчастного случая” вдали от линии фронта во время наблюдения за испытаниями украинскими силами нового оборонительного вооружения.

“Семья погибшего была уведомлена, и наши мысли с ними в это печальное и трудное время”, – говорится в сообщении ведомства.

Британское оборонное ведомство не стало раскрывать личность погибшего, его звание, а также обстоятельства смерти и что за новое вооружение испытывала Украина.

Официальный Киев пока тоже не предоставил никаких подробностей. Однако в ноябре Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что проводит испытания нового оружия, направленного на снижение эффективности российских управляемых авиабомб (ГАБ).

Официальные лица не раскрыли подробностей, оставляя неясным, является ли это совершенно новой системой или модернизацией существующих средств противовоздушной обороны.