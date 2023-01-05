Британский принц Гарри обвинил брата Уильяма в нападении

Опубликовано: 05.01.2023 09:14 , Обновлено: 05.01.2023

Британский принц Гарри заявил а своей книге, что подвергся физическому нападению со стороны своего брата Уильяма во время ссоры из-за его брака с Меган Маркл.

Книга ещё не вышла в свет, но британское издание The Guardian получила один экземпляр за несколько дней до того, как она должна была появиться на прилавках. В просочившемся отрывке утверждается, что принц Уэльский схватил своего брата и повалил на пол.

Далее Гарри утверждает, что Уильям назвал американскую актрису “грубой”.

“Все произошло так быстро. Так очень быстро. Он схватил меня за воротник, сорвал с меня цепочку и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки врезались в меня”, - как сообщается, написал Гарри в книге.

“Я лежал там какое-то время, ошеломленный, затем поднялся на ноги и сказал ему убираться”, - продолжался отрывок. Инцидент якобы произошел в Ноттингемском дворце еще в 2019 году, когда там жил Гарри.