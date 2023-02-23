Британский доброволец рассказал, как попал в плен к россиянам в Мариуполе - "Я кричал..."

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.02.2023 11:01 , Обновлено: 23.02.2023

Бывший британский солдат Шон Пиннер рассказал телеканалу Sky News, как он был "ошеломлен" после того, как попал в плен к россиянам, и предупредил Владимира Путина: "Однажды до вас доберутся".

Гражданин Великобритании, попавший в плен к российским войскам во время боев в Украине, заявил, что его пытали и лишали возможности ходить. Шон Пиннер был в числе пяти британцев, освобожденных из российского заключения в Украине в результате обмена заключенными в сентябре 2022 года.

Шон Пиннер из Бедфордшира рассказал, что он служил в регулярных украинских воинских частях в Мариуполе. Он рассказал, что его били его электрическим током. “Ты чувствуешь, как твои мышцы выскакивают из тебя, из твоего тела… А на следующий день мои ноги очень сильно раздулись. Кровь как бы через капилляры вытекала из моих ног”, - рассказал Шон Пиннер.

Бывший военнопленный рассказал, как один из россиян срезал с него одежду, чтобы посмотреть, нет ли у него татуировок правого толка, прежде чем ударить его ножом в ногу. “Он просто сказал “О”, а у меня просто повсюду текла кровь, по всем моим ногам. Я кричал… а потом через меня, сидящего на стуле, прошло 200 вольт, и я буквально встал, и он ударил меня током прямо там… На самом деле я не задавал никаких вопросов”, - рассказал британский доброволец.

Шон Пиннер вспомнил о первых днях вторжения, когда российские бомбардировки происходили от линии фронта до самого Мариуполя.

“Я видел школу, где висели детские пальто… детей эвакуировали и спрятали в подвале, и они [россияне] просто напали на школу, не заботясь об этом. Они били по любому государственному зданию, на которое могли нацелиться”, - поделился воспоминаниями британец, передает Sky News.

Он и его команда прозвали звуки взрывов “Фил Коллинз”, добавив: “Вы знаете, это звучит точно так же, как тот ритм, когда он появляется - очень медленно, он нарастает, а затем это боп, боп, боп, боп, боп, очень интенсивные”.

Вспоминая момент, когда русские пересекли границу во время первоначального вторжения в Украину, мистер Пиннер сказал: “Ваш адреналин зашкаливает. Ты нервничаешь, ты напуган. Ты знаешь людей, которые говорят, что им не страшно. Я был ошеломлен. Вы знаете, это Россия”.

Шон Пиннер призвал Запад дать Украине истребители и выразил надежду, что США не пойдут на компромисс с Россией, заставив Украину отдать той часть своих территорий.