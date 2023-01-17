Британская разведка заподозрила российскую армию в "глубокой дисфункции"

Опубликовано: 17.01.2023 10:42 , Обновлено: 17.01.2023

Министерство обороны Великобритании в своем очередном анализе событий на войне в Украине поставило под сомнение точность некоторых российских ракетных систем дальнего радиуса, как и возможность российской армии осуществлять высокоточные удары.

“Тяжёлая противокорабельная ракета AS-4 Kitchen (Х-22), запущенная со среднего бомбардировщика Ту-22М3, с высокой вероятностью поразила жилой дом в городе Днепр, что привело к гибели по меньшей мере 40 человек. Россия ложно намекнула, что ответственность за это несет украинская зенитная ракета. “Kitchen”, как известно, неточна при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городских районах”, - говорится в заявлении Минобороны Великобритании.

Далее британское министерство заявило, что “дисфункция российского ударного потенциала дальнего действия является более глубокой” и что “[Россия], скорее всего, испытывает трудности с динамическим определением целей и доступом к быстрой и точной оценке боевого ущерба”.

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