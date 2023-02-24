Британия ввела санкции против 92 людей и компаний из России

Опубликовано: 24.02.2023 11:35 , Обновлено: 24.02.2023

Великобритания 24 февраля ввела новые санкции против РФ. В список попали 92 физических и юридических лица.

Например, мать гимнастки Алины Кабаевой и тульский губернатор Алексей Дюмин, который ранее работал в службе безопасности президента и охранял Владимира Путина.

Как сказано в пресс-релизе британского правительства, «Алексей Дюмин – бывший главный охранник Путина, сыгравший ключевую роль в аннексии Крыма», который «активно участвовал в поддержке российских военных в Украине».

Что касается Любови Кабаевой, то власти Великобритании полагают, что ее дочь якобы имеет «близкие личные отношения с Путиным», передает BBC.

Ранее, в мае 2022 года, Британия ввела санкции против самой Алины Кабаевой, а также ее бабушки Анны Зацепилиной и бывшей жены Путина Людмилы Очеретной.

Также правительство Великобритании ввело санкции против управляющего директора оператора «Северного потока-2» Маттиаса Варнига, которого в пресс-релизе назвали «близким другом российского президента».

Кроме того, под санкции также попали четыре банка, руководство «Ростеха», «Росатома» и «Алмаз-Антея», вице-премьер Александр Новак и министр цифрового развития России Максут Шадаев.