Британия решила передать Украине вертолеты Apache - Mirror

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 15.01.2023 09:41 , Обновлено: 15.01.2023

Британия решила отправить в Украину ударные натовские вертолеты Apache AH64E, предназначенные для уничтожения танков. об этом сообщило издание The Mirror со ссылкой на свои источники.

Новый пакет британской помощи, включающий танки, был утвержден 13 января премьер-министром Риши Сунаком. В то же время, высокопоставленный источник в министерстве обороны сообщил изданию The Sunday People, что в Украину также будет отправлено до четырех вертолетов”Апачи”.

Такие вертолеты могут быть оснащены до 16 снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм цепной пушкой. Это значит, что четыре Apache теоретически могут уничтожить целый полк из 70 танков. Оснащенные двигателем Rolls Royce, вертолеты развивают максимальную скорость 300 км в час и могут отслеживать более 250 потенциальных целей одновременно на расстоянии до 10 миль.

Британский источник в Минобороны рассказал: “Apache кардинально изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и пройдет некоторое время, прежде чем можно будет задействовать вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют примеру”.

Каждый вертолет Apache стоит около 70 миллионов фунтов стерлингов, и для поддержания его летной годности требуются два пилота и команда техников. “Апачи”, которые будут отправлены в Украину, будут похожи на те, на которых летал принц Гарри в Афганистане.