Британия пообещала Украине танки Challenger к концу марта

Опубликовано: 26.01.2023 16:30 , Обновлено: 26.01.2023

Министр по оборонным закупкам Великобритании Алекс Чок 26 января сообщил, что танки Challenger 2 могут прибыть в Украину в конце марта.

Ранее в этом месяце Великобритания заявила, что направит в Украину 14 своих основных боевых танков вместе с дополнительной артиллерийской поддержкой.

«Намереваемся, что это будет в конце марта», — сказал Чок парламенту в ответ на вопрос о том, когда танки прибудут в Украину.

Challenger 2 (от англ. соперник, бросающий вызов) — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Их применяли при ведении боевых действий в Косово и Ираке (с 2003 года по 1 сентября 2010 года). В январе 2023 года администрация премьер-министра Риши Сунака обнародовала решение о поставке 14 танков Challenger 2 на Украину