Британия помогла США захватить российский танкер

Опубликовано: 07.01.2026 18:53 , Обновлено: 07.01.2026

Министерство обороны Великобритании в последние минуты подтвердило, что британские войска оказали поддержку в захвате судна Marinera (бывший Bella 1). Оно шло под российским флагом в последние дни, хотя США считают, что это судно России не принадлежит.

«Вооруженные силы Великобритании оказали заранее спланированную оперативную поддержку, включая размещение, американским военным силам, перехватившим Bella 1 в районе между Великобританией, Исландией и Гренландией», — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Там уточнили, что сделали это после запроса о содействии со стороны США. Также известно, что военный танкер снабжения ВМС (Военно-морских сил) Великобритании RFA Tideforce оказал поддержку американским кораблям, преследовавшим и перехватившим Bella 1, а Королевские ВВС (Военно-воздушные силы) обеспечили наблюдение с воздуха.

В свою очередь, министр обороны Британии Джон Хили похвалился, что Вооруженные силы Великобритании продемонстрировали «мастерство и профессионализм, успешно перехватив судно «Белла-1» для США на пути в Россию».

При этом британский министр обвинил захваченное судно в том, что оно является «частью российско-иранской оси обхода санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока до Украины».

В свою очередь, в Министерстве транспорта России обвинили всех участников захвата танкера в нарушении международных норм Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

Напомним, что нефтетанкер получил временное разрешение на плавание под флагом РФ (Российской Федерации) 24 декабря 2025 года, уже после того как США начали преследовать его у берегов Венесуэлы. Американские власти считают судно частью так называемого «теневого флота», который действует в обход санкций, наложенных США и другими западными странами. Под них тогда ещё Bella 1 попало в 2024 году.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации РФ по государственному строительству Андрей Клишас назвал захват американцами танкера Marinera «откровенным пиратством».

«Все по пресловутым правилам. В нарушение норм международного права», — заявил он.

В МИД РФ заявили, что Москва внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на шедшее под флагом России судно Marinera.

РФ также официально потребовала от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне и соблюдать их права и интересы, добавили в ведомстве.