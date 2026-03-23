БПЛА ударили по ключевому нефтяному терминалу в Ленинградской области РФ

Опубликовано: 23.03.2026 09:31 , Обновлено: 23.03.2026

Беспилотники ударили по важному нефтяному терминалу в Приморске Ленинградской области. Власти региона подтвердили прилёт по резервуарам с топливом, обвинив в нападении ВСУ. В Украине официально информацию не комментировали, однако украинские паблики публикуют фото, где виден огромный столб дыма.

Глава Ленинградскую область Александр Дрозденко заявил, что этот удаленный от линии фронта регион РФ атаковали более 60 беспилотников.

Также БПЛА повредил жилой дом. По его данным, в здании были повреждены стекла в трех квартирах, а рядом загорелась сухая трава.

А в аэропорту «Пулково» пассажирам задержанных рейсов пришлось спать на полу. В аэропорту трижды вводились ограничения на прием и вылет самолетов. В последний раз пресс-служба «Росавиации» сообщила о закрытии аэропорта в полночь. Об отмене ограничений не сообщалось.

Из-за закрытия аэропорта к 7 утра 48 рейсов было отменено, а более 50-ти — задержано, сообщила пресс-служба «Пулково». В телеграм-канале аэропорта также опубликовали видео из зала ожидания, на которых видно десятки людей, лежащих и сидящих на полу.

До сегодняшней ночи крупнейшей атакой на Ленинградскую область был налет 27 июля прошлого года, когда Дрозденко сообщал об уничтожении 51 дрона над регионом. Тогда в результате атаки один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщило “Агентство”.