BP объявила об открытии самого крупного месторождения нефти и газа за последние 25 лет

Опубликовано: 05.08.2025 20:43 , Обновлено: 05.08.2025

Энергетический гигант BP объявил о революционном открытии - самого крупного месторождения нефти и газа за последние 25 лет. Оно располагается у восточного побережья Бразилии, сообщил британский телеканал BBC...

В компании похвалились, что обнаруженные запасы нефти и газа могут значительно увеличить её добычу. Скважину пробурили на глубину 2372 метра. Предварительные результаты показали, что площадь нефтяного пласта составляет более 300 квадратных километров.

[inf]До мая 2001 года компания называлась British Petroleum. Потом сократилась до аббревиатуры. Транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. BP, наряду с ExxonMobil и Shell, является одной из крупнейших нефтехимических компаний в мире.[/inf]

В настоящее время специалисты компании начали лабораторные исследования для точной характеристики пласта и содержащихся в нем полезных ископаемых. Планируется дальнейшая разведка для подтверждения объёма извлекаемых углеводородов. Первые результаты показали повышенный уровень углекислого газа.

По заявлению BP новые залежи стали значимым достижением компании после обнаружения месторождения Шах-Дениз в Каспийском море в 1999 году. Генеральный директор Гордон Биррелл так и сказал, что речь идёт о «крупнейшем открытии BP за 25 лет».

Ранее, в феврале 2025 года, компания радикально изменила свой подход к инвестициям в энергетику, сократив расходы на возобновляемые источники энергии и объявив об увеличении расходов на нефтегазовые операции.

В этом же году BP объявляла об открытиях в Мексиканском заливе и Египтеи не только. Всего компания отчиталась о десяти находках новых месторождений нефти и газа : Beryl и Frangipani в Тринидаде, Fayoum 5 и El King в Египте, Far South в Американском заливе, Hasheem в Ливии и Alto de Cabo Frio Central в Бразилии, а также в Намибии и Анголе.