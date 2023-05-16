Борелль призвал запретить индийские бензин и дизель из российской нефти

Опубликовано: 16.05.2023 10:11 , Обновлено: 16.05.2023

ЕС должен принять меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу в виде топлива, включая дизель, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Джозеп Боррель в интервью Financial Times.

Индия в прошлом году стала крупнейшим покупателем российской нефти, сообщает Reuters. Доступ к дешевой российской нефти увеличил объем производства и прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов, позволив им экспортировать нефтепродукты в Европу и занять большую долю рынка.

“Если дизельное топливо или бензин поступает в Европу … поступающая из Индии и добываемая с использованием российской нефти, это, безусловно, обход санкций, и государства-члены должны принять меры”, - заявил главный дипломат ЕС.