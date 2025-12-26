Большинство в этой стране ЕС соскучились по коммунизму. Результаты опроса

Опубликовано: 26.12.2025 17:46 , Обновлено: 26.12.2025

Спустя более трёх десятилетий после падения СССР и роспуска стран так называемого Варшавского договора, тоска по коммунизму в одной из стран Евросоюза даёт о себе знать. Последний опрос показал, что более 55% жителей Румынии скучают по тем временам.

Опрос Inscop Research показал, что большинство жителей страны считают период правления Николае Чаушеску – лидера Румынской коммунистической партии (РКП) с 1965 по 1989 год – «хорошим».

Тем временем представители властей страны обеспокоены такими настроениями и уверены, что они – результат пропаганды.

По мнению представителей либерального Союза за спасение Румынии, входящего в правительственную коалицию во главе с премьер-министром Илие Болояном, необходимы меры по борьбе с коммунистической пропагандой. Политики сетуют на «отсутствие в румынском законодательстве положений, которые бы пресекали восхваление коммунистического тоталитаризма».

А вот социологи и другие учёные уверены, что дело не только и не столько в пропаганде. По мнению профессора Раду Карпы, политолога из Бухарестского университета, положительные оценки, которые в настоящее время получает в опросах общественного мнения режим, павший после 1989 года, являются результатом негативного отношения к текущей политической ситуации в Румынии.

«На мой взгляд, это не столько ностальгия по коммунизму, сколько полное неприятие современной политики. Люди готовы голосовать за крайне правых, популистов и даже марсиан, но они не поддержат политиков, которые сейчас правят страной и которых они обвиняют во всём», — считает профессор Карпа.

Тем не менее, многие в Румынии помнят, чем закончилось правление Чаушеску, руководившего страной с 1965 года. Его судьба стала символом крушения коммунистических режимов по всей Восточной Европе.

Во времена правления Чаушеску в стране практиковались культ личности, жёсткое ограничение прав и катастрофическая экономическая политика. Что было свойственно всем странам Варшавского договора.

Всё это привело к росту народного недовольства. В декабре 1989 года волна антикоммунистических революций достигла Румынии. Попытка Чаушеску подавить выступления в Тимишоаре провалилась, а его последнее публичное выступление 21 декабря в Бухаресте было прервано возмущённой толпой, что и ознаменовало начало Румынской революции.

Чаушеску и его супруга Елена бежали из Бухареста, но были захвачены армией, перешедшей на сторону восставших. Спешно организованный военный трибунал приговорил супружескую пару к смерти за геноцид и подрыв государственной власти.

25 декабря 1989 года, после процесса, длившегося менее двух часов, Николае и Елена Чаушеску были расстреляны во дворе воинской части в Тырговиште. Их казнь, показанная по телевидению, поставила кровавую точку в эпохе диктатуры в стране и стала одним из самых драматичных событий времён падения Берлинской стены.