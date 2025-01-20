Более ста немецких депутатов выступили за запрет партии «Альтернатива для Германии»

Опубликовано: 20.01.2025 19:23 , Обновлено: 20.01.2025

На следующей неделе в Бундестаге, немецком парламенте, депутаты запланировали обсуждение вопроса о запрете правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD). С таким предложением выступила группа из более чем 100 народных избранников от разных партий. Инициаторы призвали коллег поддержать эту меру.

В случае, если Бундестаг одобрит начало процедуры запрета, окончательное решение будет принимать Федеральный конституционный суд в Карлсруэ. Инициаторами запрета партии в Германии могут выступать Бундестаг, Бундесрат (представительство федеральных земель) или федеральное правительство.

Сторонники запрета AfD, среди которых политики из СДПГ, ХДС и Левой партии, аргументировали свою позицию тем, что партия выступает против основополагающих принципов демократии. В частности, по их мнению, AfD ставит под сомнение человеческое достоинство мигрантов, людей с ограниченными возможностями и представителей ЛГБТ, стремится к созданию моноэтнического государства и преуменьшает значимость преступлений нацистского режима.

Вопрос о возможном запрете AfD предсказуемо вызвал споры. Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) ещё в декабре высказался против этой меры. Публичную поддержку партии оказывал американский инженер и миллиардер Илон Маск.

Один из инициаторов запрета, Марко Вандервиц (ХДС), призвал поторопиться, так как, по его словам, АдГ «постоянно радикализируется» и всё более открыто выражает «историко-ревизионистские позиции». Депутат от Левой партии Мартина Реннер также считает, что Бундестаг должен «использовать последний шанс» и инициировать проверку АдГ Конституционным судом.

Стоит отметить, что Федеральное ведомство по охране конституции Германии классифицирует AfD как частично правоэкстремистскую организацию, сообщила газета Zeit.

Пока точно неясно, состоится ли голосование по этому вопросу в Бундестаге до следующих выборов. В предварительной повестке заседаний на следующей неделе обсуждение этого вопроса пока не значится. После следующей недели до выборов, по текущему плану, останется всего два заседания в феврале.

За всю историю в ФРГ было запрещено всего две партии: Социалистическая имперская партия в 1952 году (основана бывшими членами НСДАП) и Коммунистическая партия Германии (КПГ) в 1956 году.

Ранее Telegraf.news писал