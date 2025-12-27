Более полумиллиона украинцев остались без электричества после масштабной атаки

🎥 Видео

Опубликовано: 27.12.2025 18:04 , Обновлено: 27.12.2025

В министерстве энергетики Украины сообщили, что более 500 000 семей в Киеве и Киевской области, а также десятки тысяч в других регионах Украины остались без электроснабжения в результате одной из самых масштабных воздушных атак.

Воздушные силы Украины утверждают, что за ночь и утро российские войска применили для ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре 40 ракет и 519 ударных беспилотников. По их данным, силам ПВО удалось сбить 503 воздушные цели, включая 474 дрона, 6 гиперзвуковых ракет «Кинжал», 4 ракеты «Искандер» или «Калибр» и 19 крылатых ракет Х-101.

Несмотря на это, значительное количество средств поражения достигли целей. Основным направлением удара, по данным украинских военных, стала Киевская область, где зафиксированы попадания 10 ракет и 25 ударных дронов на тридцати объектах.

Министерство энергетики Украины в своем заявлении подтвердило, что в результате массированной атаки объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и его области получили серьезные повреждения.

«В результате обстрелов значительные повреждения получили подстанции и воздушные линии электропередачи, а также отдельные объекты генерации. Из-за этого в Киеве и Киевской области вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии», — сообщили в ведомстве.

По состоянию на 15:00 в субботу по местному времени без электроснабжения оставались более 500 000 абонентов в Киеве. Также в министерстве добавили, что отключения затронули и другие регионы. В частности, в Черниговской области без света оставались свыше 22 000 абонентов.

Власти предупредили, что аварийные отключения в Киеве и области будут действовать до устранения последствий атаки. В большинстве других регионов Украины и так действовуют графики плановых отключений, введенные ранее из-за дефицита энергомощностей.