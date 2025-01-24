Более 120 дронов атаковали десятки российских городов

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Опубликовано: 24.01.2025 11:06 , Обновлено: 24.01.2025

Больше десятка российских регионов в ночь с 23 на 24 января подверглись атаке беспилотников. В утренних сводках Министерства обороны России фигурирует информация о 124 сбитых дронах в 14 регионах страны.

По данным российского Минобороны, за прошедшую ночь средствами ПВО беспилотники были перехвачены и уничтожены:

37 – над территорией Брянской области,

20 – над территорией Рязанской области,

по 17 – над территорией Курской и Саратовской областей,

7 – над территорией Ростовской области,

по 6 – над территорией Московской и Белгородской областей,

по 3 – над территорией Воронежской и Ленинградской областей,

по 2– над территорией Тульской, Орловской, Липецкой областей,

по одному – над Крымом и Москвой.

Из-за угрозы в воздушном пространстве временно приостанавливали работу три из четырех московским аэропортов. Не принимали самолёты какое-то время и в Казани, Саратове, Самаре, а также Нижнекамске и Пензе.

О последствиях атаки беспилотников известно главным образом из видео, которыми очевидцы поделились в соцсетях, и российских новостных Telegram-каналов. Так, Astra сообщила о пожаре, который вспыхнул после атаки беспилотников в частном секторе Рязани, опубликовав кадры с места ЧП.

Местные жители активно делились видео массированной атаки беспилотников в соцсетях. В свою очередь губернатор региона Павел Малков сообщил, что пострадавших в результате атаки нет, а материальный ущерб пока только оценивается.

Под ударом оказалась и местная ТЭЦ. По данным Astra, там начался пожар, однако, по мнению обозревателей, целью беспилотника могла быть не она, а местный НПЗ, который расположен рядом.

На других кадрах местных жителей видно два очага пожара. Предположительно, второй находится как раз на территории нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит Рязанской нефтеперерабатывающей компании и входит в состав “Роснефти”. Губернатор эту информацию пока не стал официально комментировать.

Ответная атака по Украине

Между тем, в соседней Украине минувшая ночь также прошла неспокойно. Согласно данным Воздушных сил ВСУ, за ночь там зафиксировали 58 ударных беспилотников типа Shahed. Под ударом оказались Киевская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Хмельницкая и Львовская области.

“К сожалению, в результате вражеского удара в Киевской и Черниговской областях пострадали люди, есть погибшие… Поражены многоквартирные и частные дома, автомобили”, — говорится в официальном сообщении ВСУ.

Согласно информации украинских спасателей, жертвами ночной атаки на Киевщине стали уже три человека - один мужчина погиб в результате попадания обломков дрона в жилую 10-этажку, а пожилую семейную пару спасатели обнаружили под обломками частного дома, разрушенного упавшим дроном.