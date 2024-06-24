Бойня в Дагестане. Террористы расстреляли 15 российских полицейских

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Опубликовано: 24.06.2024 08:16 , Обновлено: 26.02.2025

В воскресенье, 23 июня, в российском Дагестане группа вооруженных людей обстреляла синагоги и православные храмы сразу в двух городах - Дербенте и Махачкале, а также открыла огонь по полицейским и сотрудникам дорожно-постовой службы. Местные власти объявили в регионе режим контртеррористической операции. Попытки обезвредить боевиков продолжались до глубокой ночи, а жертвами нападений стали не менее 15 правоохранителей и несколько гражданских.

Что известно о терактах в Дагестане?

Вначале группа неизвестных напала на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина в Дербенте и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, в результате чего в синагоге вспыхнул пожар. Практически одновременно с этим другая группа неизвестных обстреляла пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, после чего открыла огонь по расположенной поблизости синагоге и Свято-Успенскому кафедральному собору на улице Орджоникидзе.

Кадры перестрелки на улицах дагестанских городов с разных ракурсов в скором времени появились в Сети.

[info_b]Внимание, на видео могут присутствовать кадры насилия и нецензурная лексика.[/info_b]

Третья группа боевиков обстреляла машину полицейских в селе Сергокала, расположенном в 65 км к югу от Махачкалы.

В результате в регионе объявили режим контртеррористической операции, активная фаза которой была завершена лишь после 23:00. Национальный антитеррористический комитет отчитался о ликвидации пятерых нападавших - трёх боевиков в Махачкале и двух в Дербенте. Впрочем, глава Дагестана Сергей Меликов заявил о шести убитых боевиках, не менее 15 погибших в перестрелках сотрудниках полиции и нескольких погибших гражданских (точную цифру жертв глава региона не назвал). По данным правоохранителей, среди погибших оказался в том числе православный священник.

По данным Telegram-канала Astra, число пострадавших к утру 24 июня увеличилось до 34 человек. Большая части из них - 27 человек - это правоохранители, которые участвовали в операции по ликвидации вооружённых боевиков.

В связи с произошедшим Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ о теракте, а в ближайшие три дня - 24, 25 и 26 июня - в республике объявили траур по погибшим.

Кто стоит за терактами в Дагестане?

Точной информации о том, кто устроил нынешние теракты в Дагестане, пока нет. Большинство экспертов сходятся во мнении, что вооруженные нападения на храмы в Дербенте и Махачкале были спланированными, а боевики не случайно устроили атаку в большой православный праздник, День Святой Троицы.

По одной из версий, за атаками стоят члены международной исламистской террористической организации. Известно также, что среди нападавших были боевики, связанные с агрессивными группировками ваххабитов. Такие данные озвучил неназванный источник в правоохранительных органах Дагестана российскому агентству РБК.

В свою очередь агентство “Интерфакс”, ссылаясь на правоохранительные органы региона, сообщило, что среди нападавших боевиков оказались сыновья и племянник 64-летнего секретаря дагестанского отделения партии “Единая Россия” и главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова (двое из них числятся в списке убитых боевиков). По данным Telegram-канала Baza, самого Омарова их партии тут же исключили и уже увезли на допрос в отдел полиции, а в его доме провели обыски.