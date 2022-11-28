Boeing предложила поставить в Украину дешёвые дальнобойные ракеты

Опубликовано: 28.11.2022 10:32 , Обновлено: 28.11.2022

Корпорация Boeing предложила Пентагону свою новую разработку - дешевые небольших высокоточные боеголовки, которые можно устанавливать на имеющиеся в ВСУ в изобилии ракеты. Их главная особенность - дистанция удара в 160 километров. На данный момент у ВСУ нет таких дальнобойных ракет.

Если Пентагон одобрит производство и поставку таких боеголовок, это позволит Киеву наносить удары далеко в тылу российских войск.

Предлагаемая Boeing совместно с SAAB система, получившая название бомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из примерно полудюжины планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Америки, сообщили отраслевые источники, [link href=“https://www.reuters.com/world/china/china-covid-cases-hit-fresh-record-high-after-weekend-protests-2022-11-28/” target=“_blank” rel=“noopener”] передает [/link] Reuters.

“GLSDB - это идеальное решение для заказчика, который ищет доступное по цене, высокоточное и дальнобойное решение”, - заявил Свейн Даае, руководитель отдела маркетинга GLSDB в Saab.

[info_b]GLSDB обладает способностью летать по небаллистическим траекториям и маневрировать для поражения целей, которые не могут быть достигнуты обычным оружием прямой наводки, например, при стрельбе с обратным наклоном. GLSDB предоставляет сухопутным войскам мобильные возможности для поражения целей, которые ранее находились вне пределов их досягаемости.[/info_b]

Преимущества GLSDB, указанные на сайте производителя:

Увеличенный радиус действия,

Точность до одного метра,

Атака под любым углом, со всех сторон,

Запуск сразу нескольких ракет для поражения многих целей с почти одновременным поражением,

Всепогодная работа 24/7,

Полет над пересеченной местностью, на пример, над горами,

Возможность подрыва бункеров,

Запускается со скрытых или защищенных позиций, чтобы избежать обнаружения,

Программируемый взрыватель с ударом и задержкой для глубокого проникновения или близкой высоты взрыва,

Вариант боеприпаса с сфокусированной смертоносностью SDB (FLM) для низкого сопутствующего ущерба,

Вариант лазерного SDB для возможности перемещения цели.

Ранее стало известно, что Власти Израиля сделали заявление в котором выступилт против поставок баллистических ракет из Ирана в Россию. В нем говорится, что Израиль может начать поставки вооружения Украине, если России будет покупать ракеты у Ирана. Новость Телеграф