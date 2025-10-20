Boeing 747 устроил смертельное ДТП в аэропорту и затем затонул в море

🎥 Видео

Опубликовано: 20.10.2025 10:43 , Обновлено: 20.10.2025

Boeing 747 потерпел аварию при посадке в аэропорту Гонконга. Самолет задел патрульный автомобиль, съехал с взлетно-посадочной полосы и затонул в море.

В результате происшествия погибли два сотрудника аэропортовой службы безопасности. Один сотрудник погиб на месте, а другой скончался от полученных травм в больнице, уточнил директор по операциям Управления аэропорта Гонконга Стивен Ю. Экипаж же грузового самолёта остался жив и был благополучно спасен.

Диспетчерская служба Гонконга сообщила, что не получала сигнала бедствия до самой катастрофы, а сообщения пилота не указывали на технические проблемы.

В аэропорту заявили, что патрульная машина двигалась по разрешенному маршруту за пределами ограждения взлетно-посадочной полосы. Но Boeing при посадке резко сменил направление и задел автомобиль.

Руководство аэропорта заявило, что работа аэропорта возобновлена в штатном режиме, и южная и центральная взлётно-посадочные полосы открыты.