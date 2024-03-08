Boeing 737 MAX выкатился за взлётную полосу

🎥 Видео

Опубликовано: 08.03.2024 21:56 , Обновлено: 08.03.2024

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании United Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в Хьюстоне рано утром в пятницу.

Сообщается, что у самолета, прибывшего из Мемфиса, отказало шасси, когда он ехал по взлетно-посадочной полосы в аэропорту Джорджа Буша. Однако 160 пассажиров и шесть членов экипажа не пострадали.

На шокирующих кадрах видно, что самолет лег плашмя на крыльях на траве у обочины взлетно-посадочной полосы, в то время как пассажиров поспешно вывели по аварийному трапу.

Несмотря на неудачное завершение полета, пассажиры впоследствии утверждали, что посадка была плавной, но они почувствовали некоторые толчки, когда самолет начал выруливать на полосе.

“Ощущение было, как будто у вас спустило колесо в автомобиле”, - рассказал пассажир Click2Houston.