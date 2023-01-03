Беспилотники предприняли новую атаку на Севастополь

🎥 Видео

Опубликовано: 03.01.2023 08:11 , Обновлено: 03.01.2023

Над Севастополем в Крыму сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) поздно вечером 2 января. Об этом заявили назначенный Москвой губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, средства ПВО сбили два беспилотника над морем.

При этом он писал, что военные продолжили отбивать атаку. Сколько всего было БПЛА неизвестно.

На утро 3 января подробностей нет. В Сети появилось видео, предположительно, с места событий.

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Кроме того, местные жители заявляли, что слышали взрывы и в Симферополе.