Беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области

Опубликовано: 03.05.2023 09:24 , Обновлено: 03.05.2023

Рсосийские СМИ сообщили, что украинские беспилотники смогли успешно атаковать военный аэродром в Брянской области. Местным военным удалось сбить только 2 летательных аппарата из 5.

Инцидент произошел в ночь на 3 мая.

По предварительным данным, всего в атаке участвовало 5 БПЛА. 2 беспилотников взорвались на территории аэродрома. Ещё один беспилотник “обнаружен не был”, сообщил тг-канал “База”.

Там утверждают, что в результате атаки небольшие повреждения получил неэксплуатируемый Ан-124. Пострадавших нет.

Ранее Телеграф сообщил, что вечером 3 мая дивечанты пустили под откос ещё один поезд в 12 км от Брянска. Российские силовики не смогли задержатт диверсантов.