Беспилотники атаковали нефтепровод «Дружба» в России вдали от фронта

Опубликовано: 23.02.2026 11:28 , Обновлено: 23.02.2026

В результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Татарстане возник пожар. Это ключевой элемент нефтепровода «Дружба», по которому нефть транспортируется в Европу.

Местные власти заявили, что пожар начался в результате падения на промышленную зону обломков БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). Жертв нет, и в настоящее время ведутся интенсивные работы по ликвидации последствий атаки.

«Калейкино» — стратегически важный объект, отвечающий за транспортировку нефти из Сибири. Там нефть из разных трубопроводов смешивается и поступает в нефтепровод «Дружба», откуда далее идет через Беларусь и Украину в Венгрию и Словакию. Это единственные страны Евросоюза, которые ещё закупают российскую нефть.

Впрочем, поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию были приостановлены в конце января после удара России по нефтеперекачивающей станции в Бродах (Львовская область) на западе Украины.

После этого Венгрия и Словакия выдвинули Украине ультиматум о скорейшем восстановлении транзита, обвинив Киев в затягивании ремонта.