Беспилотники атаковали химический завод в приграничной с Беларусью Смоленской области

Опубликовано: 25.02.2026 14:59 , Обновлено: 25.02.2026

Утром 25 февраля дроны нанесли удар по промышленным объектам в Дорогобужском районе Смоленской области России. Удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли по химзаводу ПАО «Дорогобуж» и местной ТЭЦ. На заводе азотных удобрений удары пришлись по цехам аммиака и селитры, возник пожар.

Для Беларуси катастрофа не несёт непосредственной опасности, так как предприятие находится более чем в 100 километрах от границы.

В то же время местные жители рассказали, что взрывы были очень громкими. А значит, и ущерб может быть серьезным. Следственный комитет РФ (СК РФ) заявил о «детонации взрывных устройств», в результате чего были повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части и пожарный автомобиль.

По последним данным СК РФ, число жертв атаки на химзавод в Дорогобуже возросло до 7. Из них четверо находились на рабочих местах. Ещё 10 человек были ранены.

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по статье «Теракт», а официальные лица обвинили в атаке на завод Вооруженные силы Украины (ВСУ). Киев официально не комментировал обвинения.